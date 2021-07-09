Общество

Александр Козловский: ТОСы дают районам дополнительную возможность для развития

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский с рабочим визитом посетил Красногородский район. В районном центре с местным активом и депутатами областного Собрания Виктором Остренко и Натальей Мельниковой они обсудили вопросы, которые сегодня больше всего волнуют жителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе депутата.

Встречу Александр Козловский начал с вручения благодарственного письма Татьяне Брежневой за активную волонтерскую деятельность. Он отметил, что в период пандемии добровольцы стали надежной опорой для жителей региона.

Партийцы и беспартийные плечом к плечу стали рядом и помогали землякам – доставляли продукты и лекарства людям на самоизоляции, возили врачей по маршруту «дом-работа-дом», передавали в различные учреждения средства индивидуальной защиты, совершали «звонки заботы», трудились в колл-центрах. Кроме того, «Единая Россия» передала в медучреждения Пскова и Великих Лук реанимобиль и 3 легковых автомобиля, организовала горячие обеды для коллективов ковид-центров и станций скорой помощи региона горячие обеды. «Одним словом, волонтеры были рядом с земляками в самые тяжелые фазы пандемии», - заключили в пресс-службе Александра Козловского.

Также они отметили, что большая работа в Псковской области ведется и по линии благотворительного фонда «Земляки», созданного по инициативе Александра Козловского. Там также не обходится без помощи добровольцев.

«В каждом районе нам удалось сформировать команду неравнодушных людей, которые на волонтерской основе трудятся в представительствах фонда "Земляки". Вместе мы оказываем помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», – подчеркнул парламентарий и привел пример помощи в Красногородском районе.

Так, молодой женщине, стоящей в федеральной очереди на трансплантацию печени, чтобы дожить до операции, необходимы были дорогостоящие лекарства. Фонд «Земляки» выделил средства на покупку запаса лекарств на несколько месяцев.

Глава Красногородского района Валентина Понизовская поблагодарила Александра Козловского за фонд «Земляки». «Это очень хорошая инициатива, которая позволяет оказывать адресную помощь людям», – сказала она.

В ходе встречи Александр Козловский рассказал о роли проектов «Единой России» в развитии районов и региона в целом. Отдельно он остановился на проекте «Формирование комфортной городской среды», который в этом году впервые реализовывался с масштабным включением жителей. Каждый мог предложить объект, который необходимо благоустроить в первую очередь.

Еще одним эффективным инструментов для развития населенных пунктов в районах стали ТОСы. На сегодняшний день в регионе их зарегистрировано более 200, есть ТОСы и в Красногородском районе. Колоссальную поддержку они получают от руководства Псковской области: из года в год глава региона Михаил Ведерников увеличивает финансирование конкурса для поддержки проектов ТОС.

«ТОСовское движение дает районам дополнительную возможность для развития. Мы видим, как оно с каждым годом привлекает в свои ряды все больше неравнодушных и инициативных людей, готовых менять жизнь в своих городах, селах и поселках», – подчеркнул Александр Козловский. С 2018 года он в статусе первого заместителя председателя Общенациональной Ассоциации ТОС занимается активацией ТОСовского движения в Псковском регионе.

В продолжение встречи Александр Козловский напомнил, что сейчас ведется работа по формированию народной программы «Единой России». Ее основные направления на партийном съезде в Москве задал президент Владимир Путин, а региональную часть предстоит сформировать на местах, общаясь с жителями районов. «Раскрыть все нужды и сделать программу по-настоящему народной сможем только вместе. Предлагаю каждому из вас включиться в этот процесс, обозначить направления, которые требуют внимания», – обратился он к активу Красногородского района.

В числе первых прозвучали предложения пересмотреть нормативны в сфере образования и на содержание дорог, улучшение качества мобильной и интернет-связи. Обсуждалась и инициатива о поддержке муниципалитетов при участии в программах на этапе изготовления ПСД. Не всегда в бюджете поселений и районов есть возможность выделить средства на эти цели, а без проектно-сметной документации участие в программах и проектах по благоустройства не представляется возможным.

На встрече жители подняли и вопросы частного характера. Так, спортсмены заявили о необходимости строительства новой просторной хоккейной коробки. В районе есть две хоккейные команды, которые довольно успешно выступают на соревнованиях разного уровня. Спрос на спортивный объект есть и среди детей.

Все эти и другие прозвучавшие вопросы участники встречи обсудили вместе, по некоторым уже на месте наметили пути решения. «Мы живем и работаем в своем районе одной большой командой. Спасибо Александру Козловскому и депутатам областного Собрания за поддержку», – заключила Валентина Понизовская.