Общество

Чем лакомятся псковские випы в жару

Жара снова накрыла Псковскую область. На выходных все явно кинутся на дачи и озера. В жару обычно не хочется есть, но поддерживать силы как-то нужно. Сегодня заглянем в холодильник к псковским випам, посмотрим, из чего состоит их летний рацион.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, судя по всему, любит плов, а значит не прочь им полакомиться и в жару. В этом году он впервые попробовал приготовить его сам.

Фото из Instagram Михаила Ведерникова

«Впервые попробовал сам приготовить плов. Первый блин не комом», — писал губернатор в своем Instagram.

Он поблагодарил супругу за поддержку, полезные советы и пообещал оттачивать кулинарное мастерство.

Не прочь отведать мясных блюд и депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов. Он создал целый YouTube-канал «Настоящие Мужские Забавы», где выкладывает процесс готовки своих кулинарных шедевров. Он уже поделился с подписчиками рецептами шашлыка, цыплят на мангале, простым способом приготовления свиных ушей и чудской ухи. Желаем успехов начинающему видео-блогеру.

У председателя Псковского облсовпрофа Игоря Иванова и прошлые выходные выдались замечательными. Он тоже ценитель блюд на мангале, вот только не совсем обычных.

«Прекрасная природа, погода, чистейшие озера, животные в контактном зоопарке, добрая развлекуха и шашлык, в этот раз из куриных сердечек. Все удалось! Отдохнули», — рассказал Игорь Иванов в соцсетях.

Фото из Instrgam Игоря Иванова

До этого он публиковал видео с дачи, где показывал, как готовит шашлык из кролика.

Известный в Пскове реконструктор, председатель общественной организации «Былины древнего Пскова» Василий Мизгирев в этом году еще не публиковал свои кулинарные шедевры, зато успел высадить кедровые орехи.

Фото из соцсетей Василия Мизгирева

«Представляю еще один успешный экологический проект. Орехи были посажены в торф, регулярно поливались, дали ростки. Две недели назад были высажены в грунт на даче у мамы. Вот что, получается», — рассказал Василий Мизгирев.

Еще один известный любитель кулинарных изысков — депутат Госдумы Александр Васильев. В этот раз он поделился с подписчиками рецептом попроще. Депутат приготовил уникальные псковские бутерброды. Рецепт прост — хлеб, масло и сосиска.

Фото из Instagram Александра Васильева

Депутат уже предлагал псковичам есть побольше крапивы и заменить мидии в своем рационе змеями.

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А вот руководитель регионального УФАС Ольга Милонаец летом предпочитает легкую сезонную пищу. В своих социальных сетях она рассказала, что они с семьей съели уже 5 кг клубники, а еще несколько заморозили для блинчиков и мороженого.

Фото из соцсетей Ольги Милонаец

Хозяйственная Ольга Милонаец также поделилась тем, что уже сделала четыре трехлитровых банки компота, который они будут пить на Новый год.

Фото из соцстеей Ольги Милонаец

«В другие дни никто не пьет. Представляете, снег кругом, запах елки и тут.... я открываю березовый сок с веточкой смородины и клубничный компот с веточкой мяты..... Ммммм. И сразу, какая хозяйка», — шутит глава УФАС в соцсетях.

Нужно отметить, что клубника — самая популярная ягода у псковских женщин-випов. Свой дачный урожай публиковали и уполномоченная по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, и глава города Елена Полонская.

Фото из соцсетей Наталии Соколовой

Елена Полонская часто балует своих подписчиков фотографиями с дачи. Как текстовое сопровождение одного из постов она опубликовала стих Натальи Анишиной.

«Лето пахнет земляникой, теплым дождиком, клубникой.

Пахнет лето огурцами душистыми цветами,

Серебристою рыбёшкой, и прохладною окрошкой».

Призываю вас последовать примеру женщин-випов и на таких жарких выходных не перегружать себя тяжелой пищей. Все-таки +36 градусов у нас не каждый год бывает. Запасайтесь водой и затаитесь.

Ксения Журавкова