Чем лакомятся псковские випы в жару

Жара снова накрыла Псковскую область. На выходных все явно кинутся на дачи и озера. В жару обычно не хочется есть, но поддерживать силы как-то нужно. Сегодня заглянем в холодильник к псковским випам, посмотрим, из чего состоит их летний рацион.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, судя по всему, любит плов, а значит не прочь им полакомиться и в жару. В этом году он впервые попробовал приготовить его сам.
Он поблагодарил супругу за поддержку, полезные советы и пообещал оттачивать кулинарное мастерство.
Не прочь отведать мясных блюд и депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов. Он создал целый YouTube-канал «Настоящие Мужские Забавы», где выкладывает процесс готовки своих кулинарных шедевров. Он уже поделился с подписчиками рецептами шашлыка, цыплят на мангале, простым способом приготовления свиных ушей и чудской ухи. Желаем успехов начинающему видео-блогеру.
У председателя Псковского облсовпрофа Игоря Иванова и прошлые выходные выдались замечательными. Он тоже ценитель блюд на мангале, вот только не совсем обычных.
До этого он публиковал видео с дачи, где показывал, как готовит шашлык из кролика.
Известный в Пскове реконструктор, председатель общественной организации «Былины древнего Пскова» Василий Мизгирев в этом году еще не публиковал свои кулинарные шедевры, зато успел высадить кедровые орехи.
Еще один известный любитель кулинарных изысков — депутат Госдумы Александр Васильев. В этот раз он поделился с подписчиками рецептом попроще. Депутат приготовил уникальные псковские бутерброды. Рецепт прост — хлеб, масло и сосиска.
Депутат уже предлагал псковичам есть побольше крапивы и заменить мидии в своем рационе змеями.
А вот руководитель регионального УФАС Ольга Милонаец летом предпочитает легкую сезонную пищу. В своих социальных сетях она рассказала, что они с семьей съели уже 5 кг клубники, а еще несколько заморозили для блинчиков и мороженого.
Хозяйственная Ольга Милонаец также поделилась тем, что уже сделала четыре трехлитровых банки компота, который они будут пить на Новый год.
Нужно отметить, что клубника — самая популярная ягода у псковских женщин-випов. Свой дачный урожай публиковали и уполномоченная по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, и глава города Елена Полонская.
Елена Полонская часто балует своих подписчиков фотографиями с дачи. Как текстовое сопровождение одного из постов она опубликовала стих Натальи Анишиной.
«Лето пахнет земляникой, теплым дождиком, клубникой.
Пахнет лето огурцами душистыми цветами,
Серебристою рыбёшкой, и прохладною окрошкой».
Призываю вас последовать примеру женщин-випов и на таких жарких выходных не перегружать себя тяжелой пищей. Все-таки +36 градусов у нас не каждый год бывает. Запасайтесь водой и затаитесь.
Ксения Журавкова