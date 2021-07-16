Общество

Вылет самолета авиарейса «Калининград - Псков» задерживается на 7 часов

Вылет самолета авиарейса «Калининград - Псков», который должен был вылететь из Калининграда в Псков в 8.10, задерживается на 7 часов, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Авиакомпания «Руслайн» откладывает вылет из-за замены воздушного судна. Как сообщил директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артем Тарасов, на данный момент планируемая задержка вылета самолета составляет около 7 часов.

На это же время задерживается и отправление самолета из Пскова в Минеральные Воды, куда должен вылететь прибывший из Калининграда самолет.