Общество

Где чаще гибнут псковичи на воде и сколько стоит прыжок в воду с моста

В Псковской области только за июль зарегистрировано несколько случаев гибели на водоемах во время купания. Где чаще гибнут люди на воде, как распознать тонущего человека, и как оказать помощь, Псковской Ленте Новостей рассказал начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области Валерий Столбов.

- Сколько человек погибло на водоемах Псковской области с начала года? Сколько из них при купании? Сколько среди них детей?

- С начала года на водоемах области погибло 15 человек. При купании утонули 14 человек. Все они купались в неорганизованных для купания местах.

- Насколько статистика отличается от данных прошлых лет? Чем вы это объясните?

- Если проводить анализ статистических данных, то, как правило, пик гибели людей на водных объектах Псковской области приходится на летний период. В купальный период за 2016-2020 гг. в местах неорганизованного отдыха утонуло 99 человек, что составляет 44% от общего количества погибших. Ежегодно в летний период на водоемах области погибает в среднем 20 человек. По сравнению с прошлым годом статистика примерно такая же – за май-июль прошлого года утонули 15 человек, в текущем году – 15 человек. Конечно, периоды аномально жаркой погоды, как в текущем году или, например, в июне прошлого года вносят свои коррективы, как правило, в сторону увеличения.

- В каких местах чаще гибнут люди – на оборудованных пляжах или на необорудованных?

Статистика говорит, что в абсолютном большинстве случаев гибель людей происходит из-за купания в необорудованных для купания местах. Проблема купания населения в необорудованных местах, так называемых «диких пляжах» в настоящее время является самой актуальной, поскольку общее количество пляжей с 2016 года сократилось на 8 в связи с прекращением деятельности организаций (баз отдыха, санаториев), их консервацией, отсутствием денежных средств на содержание пляжей.

На учете в ГИМС Псковской области состоит 22 пляжа из них 11 - в детских оздоровительных лагерях, 8 - в санаториях и базах отдыха и 3 муниципальных пляжа - в городах Псков, Великие Луки, Островском районе.

В текущем году издано распоряжение КЧС и ПБ администрации от 13.05.2021 № 12 «О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в местах массового отдыха и спорта на водных объектах Псковской области в летний период 2021 года», где главам муниципальных районов рекомендовано организовать проведение мероприятий по созданию и обустройству на подведомственной территории не менее одного общедоступного места массового отдыха населения на водных объектах, оборудованного специально для купания (пляжа). На сегодняшний день ни одного пляжа вновь не открыто.

- Какая доля погибших на воде приходится на «пьяные смерти»?

- По оперативным данным определить находился ли погибший в состоянии алкогольного опьянения, ГИМС не имеет возможности. Каждый случай утопления расследуется следственным комитетом. Факт алкогольного опьянения может быть установлен только путем проведения соответствующей судебно-медицинской экспертизы в рамках проверки.

Согласно официальной статистике в 2020 году в России на водоемах погибло 3034 человека, из которых 995 находились в состоянии алкогольного опьянения. Это составляет около 30 процентов от общего количества.

Следует добавить, что при купании в состоянии алкогольного опьянения приглушается инстинкт самосохранения. Очень актуальна здесь будет пословица: «Пьяному море по колено». Поступки нетрезвого человека зачастую чреваты неприятными последствиями, которых можно было бы избежать, будучи в трезвом виде.

- Как вы относитеcь к такому развлечению как прыжки с Ольгинского моста и моста А.Невского в Пскове?

- Отношение крайне негативное. Во-первых, это угроза собственному здоровью – прыжок с большой высоты в воду может привести к травмам и даже летальному исходу. Дно под мостами не расчищено от старых железобетонных конструкций и арматуры. В текущем году уже есть случаи травмирования людей после прыжков с мостов. А во-вторых, это конечно прямое нарушение постановления администрации Псковской области от 07 сентября 2007 года № 363 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Псковской области».

Указанные выше нарушения подпадают под действие ст. 2.36 Закона Псковской области от 03.06.2010 № 983-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Псковской области». Следует отметить, что административный штраф за подобные деяние составляет от 400 до 1000 рублей, а при повторном нарушении до 2000 рублей.

- Как распознать тонущего человека? Не всегда можно понять, что он тонет.

- В общих чертах можно сказать, что в жизни тонущий человек не может дать понять, что он тонет, в силу физиологических причин, и потому сам процесс происходит быстро и тихо. Происходит это потому, что у него все силы уходят на сохранение дыхания, которое является первостепенной, жизненно важной функцией. Тонущий человек не только не может звать на помощь и привлекать к себе внимание каким-либо иным способом, но он также не может совершать осмысленные действия, например, сделать рывок в сторону спасательного круга или других спасательных приспособлений. Весь процесс утопления занимает, как правило, от 20 до 60 секунд.

- Как правильно действовать при спасении, если рядом никого нет?

- Если происходит такая ситуация, оцените свои силы как пловца и навыки спасателя, если они у вас имеются. Сможете ли вы лично суметь помочь тонущему? Иначе водолазам придется поднимать со дна два трупа. Это первое. Второе: если это организованный пляж, то там есть спасатели и это их работа. Вовремя оповестить спасателя или инструктора по плаванию и по возможности оказать содействие. Если неорганизованный пляж – оглянитесь вокруг – наверняка есть купающиеся на кругах, водяных матрасах. Нет этого, ищите длинные шесты, доски. Нужно использовать все подручные средства.

Вопросы задавал Денис Бахтин