Общество

«Подстрочник»: Об АЧС и обращении с домашними животными. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Подстрочник», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 21 июля. Гость студии – председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина.

Вторую неделю активно обсуждается тема введения в ряде районов Псковской области чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой африканской чумы свиней. Помимо Дедовичского, Порховского, Псковского и Стругокрасненского районов, в списке значатся Псков и Дновский район. Чем это грозит? Как надлежит поступать в сложившейся ситуации и как организованы мероприятия по локализации вспышки заболевания? Несет ли угрозу АЧС для человека? Есть ли опасность, что мясо зараженных животных может попасть в продажу? Какова эпизоотическая ситуация в регионе в целом, чем сегодня болеют животные в Псковской области?

Кроме того, ведущий Константин Калиниченко поговорил с председателем комитета об обращении с домашними животными: у людей с этим, как известно, возникают трудности.