Общество

Мужчины чаще женщин умирают в Псковской области из-за отравления алкоголем

78 острых отравлений химической этиологии зарегистрировали в Псковской области в первом полугодии 2021-го. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении Роспотребнадзора, это на 56,5% меньше аналогичного периода 2020 года.

Количество отравлений, закончившихся летальным исходом – 24 или 30,8 % (в первом полугодии 2020 года - 28 или 20,3%).

«Летальные случаи в основном регистрируются среди мужчин (79,2%). Наиболее частая причина летального исхода – отравление спиртсодержащей продукцией – 83,3% (первое полугодие 2020 года – 57,1 %), на 2 месте – отравление наркотическими веществами – 12,5% (первое полугодие 2020 года – 13,0 %)», - рассказали в ведомстве.

Среди мужчин зарегистрировали 41 отравление (52,6%), среди женщин – 37 (47,4%).

Структура отравлений:

отравления лекарственными препаратами – 38,5% (первое полугодие 2020 года - 39,9%);

отравления спиртсодержащей продукцией – 33,3% (первое полугодие 2020 года - 21,7%);

отравления наркотическими веществами – 11,5% (первое полугодие 2020 года - 13,04%);

отравления другими мониторируемыми видами (острые отравления неуточненными веществами (ядом), товарами бытового назначения, угарным газом, ядом животного происхождения и так далее) – 16,7% (первое полугодие 2020 года — 24,6%);

отравления курительными смесями не зарегистрированы.

Доля отравлений детского населения (0-14 лет) среди всех случаев отравлений составляет 21,8% (первое полугодие 2020 года - 24,6%), подросткового населения (15-17 лет) – 2,6% (первое полугодие 2020 года - 5,1%), взрослого населения – 75,6% (первое полугодие 2020 года - 70,3%).

Наиболее часто отравления встречаются в возрастных группах 60 лет и старше – 24,4%, 26-39 лет – 20,5%, 0-6 лет – 17,95%, 40-49 лет – 12,8%.

По социальному положению среди пострадавших чаще встречаются безработные – 35,9%, работающее население – 21,8%, пенсионеры - 17,95%, неорганизованные дети (0-14 лет) – 12,8%.

«Обстоятельство отравления чаще случайное (с целью опьянения, ошибочный прием, самолечение, контакт с ядовитым животным/растением, непереносимость или побочное действие и так далее) – 50,0%, реже - преднамеренное (суицидальное, криминальное, наркотическое, с целью одурманивания и так далее) – 23,1%, неопределенное (другое) – 26,9%», - добавили в Роспотребнадзоре.