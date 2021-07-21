Общество

Псковичам предлагают стать помощниками в поиске пропавших людей

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области проведет встречу для жителей региона, которые хотят стать добровольцами и помогать отряду в поиске пропавших людей. Об этом сообщается в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области в соцсети «ВКонтакте»

«Добровольцы нужны всегда. Не только пешие поисковики, готовые идти в лес, но и инфорги, картографы, связисты, пилоты квадрокоптеров и многие другие! Это люди, не сумевшие пройти мимо чужой беды. Кто-то нашел применение своим знаниям и навыкам, а кто-то освоил новые. Помочь и правда может каждый!» - подчеркнули в отряде.

Собрание для «новичков» состоится 21 июля в 20:00 в Финском парке в городе Пскове. Координаты места сбора: 57.8225413, 28.3486423 или по QR-коду.

Телефон для справок: +7 (900) 996-01-10. Для участия псковичей просят заранее зарегистрироваться по ссылке.

«Во время встречи необходимо соблюдать меры безопасности в связи с эпидемиологической обстановкой. Средства индивидуальной защиты обязательны», - добавили в отряде «ЛизаАлерт».