Общество

Псковская и калининградская Общественные палаты начнут сотрудничество

Общественная палата Псковской области заключила соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Общественной палатой Калининградской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации региона.

Председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева провела рабочую встречу с председателем Общественной палаты Калининградской области Игорем Селивановым в четверг, 22 июля.

В ходе нее стороны обсудили вопросы функционирования региональных общественных палат по согласованию общественно значимых интересов граждан Российской Федерации, общественных объединений и иных некоммерческих организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов социального и экономического развития.

Отдельным вопросом рабочей встречи стала подготовка наблюдателей на предстоящие в сентябре 2021 года выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и региональных законодательных органов власти.

По результатам рабочей встречи Общественная палата Псковской области и Общественная палата Калининградской области подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в целях развития и укрепления институтов гражданского общества, расширения общественных связей и обмена опытом деятельности.