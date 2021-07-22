Общество

Названо соотношение числа мужчин и женщин в Пскове

В Пскове сохраняется тенденция превышения численности женщин над численностью мужчин. На начало 2021 года это соотношение составляло 54,7% к 45,3%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

В статистических данных, представленных в связи с празднованием Дня города, также содержится информация о том, что современный Псков занимает территорию в 9560 га, из которых 2535 га – площадь всех зеленых массивов и насаждений и 4793 га – площадь застроенных земель. Общая протяженность улиц, проездов, набережных – 376,1 км.

По оценке, на 1 января 2021 года в областном центре проживало 209 426 человек, или 33,8% от численности населения области. Средний возраст псковича – 39,6 лет. Более половины жителей областного центра находятся в трудоспособном возрасте (119,9 тыс. человек, или 57,2%). Жителей старше трудоспособного возраста, то есть женщин 56 лет и старше и мужчин 61 года и старше, на 1 января 2021 года в городе насчитывалось 51,4 тыс. человек, или 24,6% населения. Моложе трудоспособного возраста (в возрасте до 15 лет) в городе проживает 38,1 тыс. человек, или 18,2% населения.

На 1000 трудоспособного населения приходится 317,8 детей в возрасте до 15 лет и 429,1 лиц старше трудоспособного возраста.

В 2020 году в Пскове насчитывалась 68 организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, с общей численностью мест – 11 145. Численность воспитанников на конец года составила 12,4 тыс. человек.

За последние пять лет в городе построено 860 жилых домов (295,7 тыс. м2). В 2020 году введено в эксплуатацию 60,4 тыс. м2 жилья, в том числе построенного населением за счет собственных и привлеченных средств – 21,8 тыс. м2.

«Строительство жилья в Пскове способствует решению проблемы обеспеченности им населения. На конец 2020 года с учетом вновь вводимого жилья и физического выбытия жилищный фонд города составил 5637,7 тыс. м2 общей площади. Обеспеченность населения жильем в среднем на 1 жителя областного центра на конец 2020 года составила 26,9 м2», - отметили в Псковстате.

Напомним, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2021 года. В предстоящей переписи определено число работников, которое потребуется привлечь для сбора сведений о населении на территории города Пскова: 63 контролера полевого уровня на переписных участках, 384 переписчика счетных участков, с учетом 15% резерва – 586 человек. Переписчики получат за свою деятельность денежное вознаграждение. Жителей региона приглашают принять участие в переписи населения в роли переписчиков.