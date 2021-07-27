Общество

Минтруд предлагает установить в России новый праздник

Минтруд предложил учредить в России День отца. Проект соответствующего указа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документ разработан для «повышения социальной роли отцовства в семейном воспитании, формирования позитивного образа отца и в целом … и сохранения духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и воспитании».

Авторы предложения пояснили, что недостаточное участие отцов в укреплении института семьи и воспитании детей является одной из основных проблем для сохранения традиционных семейных ценностей, передает радио Sputnik.

В случае одобрения инициативы День отца предлагается отмечать его в третье воскресенье октября.