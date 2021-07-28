Общество

В России предложили увеличить число бюджетных мест по медицинским специальностям

Увеличить число бюджетных мест по дефицитным медицинским специальностям предложили в «Единой России». Об этом сообщается в официальном телеграм-канале партии.

Это позволит решить проблему нехватки эпидемиологов, анестезиологов и инфекционистов, считает ректор Волгоградского государственного медицинского университета Министерства здравоохранения РФ Владимир Шкарин.

«Вузы должны научить специалиста владеть цифровыми компетенциями, понимать основы современных технических решений. Профориентированные школьники могли бы рассматриваться в качестве претендентов на должность помощника младшей медицинской сестры. Начиная с третьего курса, студенты вполне могут справиться с работой медицинской сестры, ну а выпускники, закончив 6 курс, могут претендовать на должность врача», - сказал Владимир Шкарин на стратсессии «Единой России» «Современное доступное здравоохранение – приоритет Народной программы».