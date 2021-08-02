Общество

В России урегулировали вопросы проведения медосмотра осужденных призывников

Вопросы проведения медицинского осмотра призывников урегулировали в России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Псковского гарнизона.

«В соответствии с Федеральным законом от 30.04.2021 № 131-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" и статьи 21 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан и Российской Федерации" урегулированы вопросы организации и проведения медицинского осмотра граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, перед направлением к месту прохождения военной службы», - говорится в сообщении ведомства.

Так, уточнили и закрепили положения о выборе врача и медицинской организации военнослужащими и задержанными, заключенными под стражу, отбывающими наказание в виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо административного ареста.

Ряд поправок касается контрольного медицинского освидетельствования: