Общество

В Роспотребнадзоре призвали воздержаться от купания в фонтанах в день ВДВ

Купание в фонтанах может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией и конъюктивитами. Такое предупреждение опубликовал Роспотребнадзор в своем Instagram-аккаунте 2 августа - в день ВДВ.

Фото: Роспотребнадзор

«Вода в фонтане обновляется не часто, не очищается и не обеззараживается — она не будет такой же чистой, как в бассейне. Зачастую в фонтане купаются уличные собаки и птицы, а жаркая погода только способствует размножению микроорганизмов. Купание может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюктивитами. Самые неприятные «гости» воды в фонтане — энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А», - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве указали на то, что конструкция фонтанов не рассчитана на купающихся и использование их не по прямому назначению небезопасно для организма человека.

«Помните, что к фонтанам могут быть подведены различные коммуникации и подсветка — неосторожность при купании может привести к серьезным травмам или удару током», - добавили в Роспотребнадзоре.

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Напомним, сегодня отмечается 91-я годовщина со дня образования Воздушно-десантных войск. Купание в фонтанах является одной из отличительных черт праздника.