Общество

Большинство читателей ПЛН выступили против наказания за отказ от вакцинации

Большинство читателей Псковской Ленты Новостей не поддержали предложение ввести ответственность за отказ от вакцинации. Это следует из опроса, в котором приняли участие 932 человека.

Почти 80% респондентов указали на то, что «нельзя из-под палки гнать людей на вакцинацию». По их мнению, делать прививку или нет — личное дело каждого.

3% респондентов также выступили против этой инициативы, заявив, что не прививались и не станут прививаться, несмотря на возможную ответственность.

Более 15% опрошенных поддержали инициативу. И более 3% читателей ПЛН ответили, что уже прошли вакцинацию от коронавируса.

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос на тему: «Как вы относитесь к инициативе разрешить коллекторам взыскивать с граждан долги за услуги ЖКХ?».