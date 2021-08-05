Общество

Россияне дали оценку своей успешности

Практически 6 из 10 россиян считают себя успешными, причем 15% в этом однозначно уверены, а 44% — назвали себя скорее успешными. 31% опрошенных причисляет себя скорее к неуспешным (31%), каждый десятый однозначно уверен, что не добился успеха в жизни. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения России из всех округов страны.

26% россиян согласны с утверждением, что успешность человека связана исключительно с достижениями в карьере, 60% — с этим не согласны.

На вопрос, что значит быть успешным, россияне чаще всего отвечали, что это значит достигать поставленных целей (18%). 17% считают, что это означает быть богатым, 16% — быть счастливым. 13% россиян отмечают, что быть успешным, значит заниматься любимым делом. Каждый десятый респондент уверен, что успешность означает умение получать удовольствие от достигнутого.

Почти каждый четвертый респондент (24%), определяя значение слова «успех», ответил — это достижение желаемого результата. Деньги и благосостояние отметили 19% опрошенных, 11% — любимую работу, 8% — возможность самореализации, 7% — удовлетворенность от проделанного.

21% россиянин ассоциирует успех с богатством и достатком. У 14% опрошенных успех ассоциируется с достижением поставленных целей, у 12% — с радостью, у каждого одиннадцатого — с любимой работой. По 7% респондентов отметили, что понятие «успех» вызывает у них ассоциацию с семьей и уважением.

Женщины чаще мужчин считают себя успешными в той или иной степени: 62% против 57%. Для мужчин быть успешным — это в первую очередь значит быть богатым (19%) и только во вторую очередь — быть счастливым и достигать поставленных целей (по 14%). Женщины же чаще отмечали, что быть успешной — это достигать цели (22%) и быть счастливой (19%), только 15% назвали богатство как критерий успешности. В понятие слова «успех»» мужчины чаще вкладывают мысли о деньгах, а женщины — о достижении целей, самореализации, удовольствии от любимой работы. Судя по названным ассоциациям, женщины относятся к успеху более эмоционально: если мужчины чаще упоминали деньги, то женщины — удовольствие, радость, счастье, добавили аналитики.

Сегодня респонденты чаще всего отвечают, что быть успешным — это достигать поставленных целей (18%), богатство на втором месте (17%). В 2013 году в аналогичном опросе богатство было на первом месте, а достижение целей — на втором (15 и 12% соответственно).