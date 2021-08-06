Общество

Астроном-любитель из Пскова сфотографировал спиральную галактику и Луну

Астроном-любитель из Пскова Сергей Попов сфотографировал Луну и Галактику Треугольника М33. Фотографии он разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница Сергея Попова в соцсети «ВКонтакте». Галактика Треугольника М33. Выдержка 53 мин 23 секунды. 160х20с. Исо 2000. SW150/750. Nikon D600

«Предыдущая ночь выдалась весьма продуктивной. С превеликим удовольствием посмотрел Юпитер и Сатурн (жаль, но фотографии вышли плохого качества). Галактики, шаровые скопления и туманности были очень хорошо видны в телескоп», - написал пскович.

Убывающая Луна. Серп 5%. SW150/750. Nikon d5100

Сергей Попов добавил, что фотографии он выложил для примера того, что можно «выжать» из динамического диапазона «не самого современного фотоаппарата».

«Качество не очень хорошее, но обработка без сложения и всяких там новомодных HDR, только Camera Raw», - подчеркнул он.