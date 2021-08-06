Общество

За нарушение «масочного режима» за неделю составили протоколы на четырех псковичей

Четыре протокола составили на посетителей общественных мест в Псковской области, которые нарушили «масочный режим». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области.

За прошедшую неделю совместно с сотрудниками полиции было проведено 25 рейдов. Протоколы также выписали на владельца ТРЦ из-за нахождения посетителей без масок и на индивидуального предпринимателя общепита, оказывающего услуги с 24:00 до 6:00. Также два протокола составили на владельцев предприятия общественного питания, в котором не измеряли температуру посетителей.

«Обращаем ваше внимание, что ежедневное количество заболевших COVID-19 остается высоким, ограничительные меры необходимо соблюдать для безопасности себя и своих близких!» - подчеркнули в комитете.

Нарушения влекут за собой административную ответственность. Размер штрафа на должностных лиц составляет от десяти до пятидесяти тысяч рублей, на людей, осуществляющих предпринимательскую деятельность без юридического лица, - от тридцати до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - от ста до трехсот тысяч рублей.