Общество

Нужно ли оттягивать ребенка за уши от смартфона: почему правильный ответ «нет»

В «Малой компьютерной академии» помогут превратить хобби в престижную профессию, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Академии.

Способность к работе с гаджетами и компьютером у современных детей есть практически с рождения. Посмотрите, как они обращаются с планшетами и телефонами. Двухлетние дети не бездумно тычут в экран, а вполне осознанно листают фото и включают видео. А подростки уже не просто серфят, но и ведут блоги на YouTube, группы в соцсетях. Наши дети готовы к цифровизации, и они серьезно интересуются технологиями. Чтобы тяга к знаниям не пропала, помогут курсы IT.

«Компьютерная академия "ШАГ"» открывает набор на программу компьютерного образования для детей, которая вошла в топ-5 мировых проектов на главном IT-мероприятии года WSIS в Женеве. Представленная на саммите детская программа «Малая компьютерная академия» получила звание чемпиона в категории «Создание человеческого потенциала».

Дети любознательны и быстро схватывают все новое. Не нужно бояться, что увлечение компьютером отнимет детство. Напротив, нужно помочь ребенку глубже вникнуть в цифровой мир, особенно если ему это интересно. Тем более, что в компьютерной академии процесс обучения построен не так, как в школе или институте. Нет скучных лекций, конспектов и зубрежки. Минимум теории и очень много практики. Ребенок познает сложные явления в игре.

C 7 лет дети учатся созданию сайтов, программированию, работе с YouTube, основам web-дизайна, робототехнике и многим другим направлениям. Комплексный подход к образованию позволяет на раннем этапе выявить склонности ребенка и определиться с выбором направления в будущем. Если юный айтишник любит решать логические задачи и с легкостью строит алгоритмы — ему прямая дорога в программисты. Для творческих детей, обладающих художественным вкусом, больше подойдет направление дизайна и 3D-моделирования.

В течение обучения в «Малой академии "Шаг"» дети перестают уделять внимание компьютерным играм, как это было раньше. Повышается успеваемость в школе, так как дети учатся не только разбираться в информационных технологиях, но также использовать их в жизни. Занятия ведут преподаватели-практики, имеющие опыт работы с детьми и подростками, и задача академии — максимально раскрыть потенциал каждого студента, найти способности и развивать таланты.

Приходи в «Компьютерную академию "ШАГ"» в Пскове уже сегодня! Открыт набор в группы осени 2021 года! Количество мест ограничено!

«Компьютерная академия "ШАГ"»

Псков, Рижский проспект дом 16, 2 этаж, помещение 217, 218; Тел. 7 (8112) 296-440, +7 921 00-44-007

сайт: https://pskov.itstep.org/ Вконтакте: https://vk.com/itsteppskov Facebook: https://www.facebook.com/itsteppskov/ Instagram: https://www.instagram.com/itsteppskov/

Лицензия от «22» декабря 2020 года, номер 041186, выданная Департаментом образования города Москва.

Фото и видеоматериалы предоставлены «Компьютерной академией "ШАГ"»