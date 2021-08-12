Общество

Александр Котов о состоянии поста скорой помощи в Стругах Красных: У меня нет комментариев

«У меня нет комментариев», - поделился впечатлениями от посещения поста скорой помощи в Стругах Красных председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. Фельдшеры неотложки пригласили спикера оценить условия их работы после встречи с коллективом Струго-Красненской межрайонной больницы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Пост скорой помощи после отделения службы располагается в помещениях старого терапевтического корпуса больницы, построенного в послевоенные годы, на условиях аренды. На стенах и потолках в коридоре и комнатах облупилась краска, отвалилась плитка. Из канализационной трубы над выходом, через который бригады отправляются на вызов, течет вода. «Хорошо, что сейчас лето, можно открыть окна и проветрить, а что мы будем делать осенью?» - поделилась фельдшер скорой.

«Не первый раз пришлось бывать в отделении скорой медицинской помощи в Струго-Красненской межрайонной больнице. Ранее мы уже договаривались, что здесь будет сделан хотя бы элементарный косметических ремонт, заменены окна, потому что здесь холодно, негде нормально расположиться водителям, а комната для приема пищи вообще в безобразном состоянии. Но сейчас здесь еще и вода течет на голову. Это как вообще в наше время?! Я не знаю, нет комментариев. Надо просто немедленно, срочно принимать какие-то меры, для того, чтобы люди могли в человеческих условиях работать», - отреагировал Александр Котов.

Врачи также рассказали депутату о том, что им порой не хватает на смену необходимых медикаментов – самые дешевые, например, анальгин, на всякий случай стараются иметь при себе, покупая за свой счет.

При этом коллектив скорой помощи поблагодарил Александра Котова и в его лице всю областную власть региона за поддержку в период пандемии. В самые тяжелые времена бригады получали дополнительное питание, существенно выросла зарплата и сохранилась по сей день, что дает возможность привлекать не только фельдшеров, но и медсестер, для которых открыты новые ставки.

Председатель областного Собрания предложил продолжить разговор об условиях работы струго-красненской неотложки в присутствии главного врача службы скорой помощи Дениса Сачкова. Такая встреча запланирована на 16 августа.