Общество

Жители СЗФО назвали важное качество сотрудника для получения высокой зарплаты

Служба исследований hh.ru вместе со специалистами цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» провела опрос, в результате которого выяснили, что 62% респондентов из СЗФО верят, что внешность играет важную роль, если человек хочет попросить о повышении зарплаты. 28% опрошенных не согласны с таким утверждением.

Опрошенные из сферы маркетинга и рекламы (72%) и из области искусства и медиа (70%) больше других верят в то, что красивым людям проще добиться более высокого заработка.

В свою очередь чуть более 60% опрошенных в СЗФО думают, что крепкое здоровье имеет достаточно высокое значение для построения карьеры в их сфере. Совсем не имеет значение состояние здоровья для построения карьеры у 12% опрошенных. В разрезе профобластей самые высокие оценки о важности здоровья поставили представители из строительной и научной сфер, а также респонденты из области топ-менеджмента. Более низкие оценки в данном вопросе отметили ИТ-специалисты и работники госсектора. При этом по признанию 10% опрошенных их уже увольняли с работы из-за проблем со здоровьем.

Другой не менее важной темой стал вопрос о том, подвергались ли респонденты насмешкам или травле со стороны коллег или руководства из-за внешности. Выяснилось, что в СЗФО 14% опрошенных сталкивались с таким негативом. Чаще всего говорили, что подвергались травле со стороны коллег HR-специалисты, рабочие и представители научной области и образования (каждый пятый опрошенный из каждой сферы).

Кроме того, 19% жителей СЗФО отметили, что работодатель так или иначе заставляет их носить неудобную одежду или обувь: из них 3% ответили, что руководство требует от сотрудниц носить обувь на высоких каблуках, 10% вынуждены носить одежду или форму не по погоде (летом крайне жарко, зимой холодно), 6% носят на работе одежду из синтетических и неприятных к телу тканей.

Чаще всего отмечали такие неудобства представители рабочего персонала (28%), работники продаж (24%), транспортники (24%), работники ресторанно-гостиничного бизнеса (29%), госслужащие (31%). В большинстве своем опрошенные говорили, что одежда, которую выдали им в компании неудобная и не подходит к погодным условиям.