Общество

Вакцинированные от коронавируса смогут получить денежный приз

Правительство с 1 сентября запустит розыгрыш денежных призов среди вакцинированных от коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

«В России будет запущена программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В розыгрыше призов смогут принять участие граждане старше 18 лет», - говорится в сообщении пресс-службы.

Розыгрыш будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи.

По данным пресс-службы, оператором лотереи выступит акционерное общество «Гознак». Розыгрыш призов будет осуществляться на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф. Результаты опубликуют на этом же сайте, а также в средствах массовой информации.

«За период проведения лотереи из списка всех участников компьютер, используя технологию алгоритма случайной выборки, дважды определит победителей. Всего будет определено 1000 победителей. Каждый получит по 100 тысяч рублей. Итоги лотереи будут утверждаться специальной тиражной комиссией, состав которой определят позднее», - говорится в сообщении.

В пресс-службе заметили, что граждане смогут получить информацию о призе в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг. При этом для получения уведомления о выигрыше необходимо убедиться в наличии подтвержденной учетной записи. Чтобы получить денежный приз, победитель должен указать в личном кабинете номер своей банковской карты МИР. После подтверждения банковских реквизитов денежный приз автоматически поступит на счёт победителя.

«Выплаты призов производятся в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша призов», - отмечается в сообщении.