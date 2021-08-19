Общество

Майндмашину используют в себежской колонии для развития творческих способностей

Психологи психологической лаборатории исправительной колонии № 6 УФСИН России по Псковской области в Себежском районе постоянно применяют психокоррекционное оборудование. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН.

Наибольшую популярность среди сотрудников приобрела майндмашина «Навигатор», предназначенная для светозвуковой стимуляции мозга. Она помогает развить творческие способности, внимание, память и интуицию. Кроме того, применение оборудования помогает достичь состояние повышенной обучаемости, глубокой релаксации, повышения энергетического уровня и восстановления работоспособности, а также снятия психоэмоционального напряжения.

«Люди, работающие в местах лишения свободы, должны быть готовы ко всему. Зачастую сотрудники испытывают стресс, страх, переживания, поэтому им обязательно нужна регулярная психологическая помощь», - отметила психолог психологической лаборатории ИК-6 Екатерина Андреева.