Общество

Почти 50 человек пострадали от укусов клещей в Псковской области за неделю

49 человек, включая 19 детей, обратились в медицинские организации Псковской области с 11 по 17 августа по поводу укусов клещей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество обратившихся снизилось на 26,5 %, из них количество обратившихся детей снизилось на 39,8 %. Первый случай присасывания клеща в 2021 году зарегистрировали 3 апреля у ребенка.

Зарегистрировано 4 случая иксодового клещевого боррелиоза среди у взрослых (за прошедшую неделю зарегистрированы 2 новых случая). Все зарегистрированные случаи укусов инфицированными клещами произошли на дачных участках в Псковском районе.

Против клещевого вирусного энцефалита в этом году привили 1 292 человека, в том числе 24 ребенка.

С начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области исследовали 1432 клеща, снятых с пострадавших (1339 клеща) и с природных биотопов (33). Из них исследовали на клещевой вирусный энцефалит – 1432 клеща, на иксодовый клещевой боррелиоз – 1046, на моноцитарный эрлихиоз человека – 1041, на гранулоцитарный анаплазмоз человека – 1041.

Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила: