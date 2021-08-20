Общество

Какие грибы едят псковские випы

В Псковской области на этой неделе было сразу несколько громких тем, которые разлетелись по всем социальным сетям и городским сообществам. Как затопило некоторые улицы города, вы все явно наблюдали в начале недели, вероятно и в соцсетях и из окна. Качество псковских мемов спровоцированных непогодой достигло своего исторического максимума. Поэтому сегодня предлагаю отправиться в еще один дальний уголок, которого не коснулась предвыборная кампания – в лес.

Дождь, который заставил нас грустить и смеяться в начале недели, заставил грибы наконец-то появиться в наших лесах. Этим летом псковичи не были особенно избалованы дарами природы. Из-за аномальной жары многие ягодники сгорели, а грибницы запрятались под засохший мох. Но пролившаяся с неба вода расставила все на свои места. Сегодня посмотрим не только на улов випов, но и других жителей региона. Не могу удержаться, ведь в некоторых случаях количество грибов меня просто шокирует.

Большой запас грибов уже сделал актер Псковского театра драмы, заслуженный актер России Сергей Попков. Он не уточняет, где именно собирает грибы, но мы бы тоже не отказались узнать где с пользой провести выходные.

Фото из соцсетей Сергея Попкова

«До нового года нам грибов хватит», - пошутил Попков в соцсетях.

Молодежь тоже не прочь прогуляться по лесу. Это продемонстрировал лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч в своих социальных сетях.

Фото из соцсетей Виталия Дидыча

«Неприлично огромное количество белых ждало меня в лесу. Два захода по четыре ведра, азарт не давал остановиться», - написал Дидыч.

Мужской азарт разделяет и заместитель председателя областного комитета социальной защиты Елена Федорова. Она тоже набрала пару ведер сыроежек, но при этом отметила в посте, что это был один из обычных дней отпуска.

Фото из соцсетей Елены Федоровой

Оказывается, что заместитель главы администрации Новоржевского района, экс-депутат областного Собрания Аркадий Васильев заядлый любитель «тихой охоты».

Фото из соцсетей Аркадия Васильева

Судя по всему, в Новоржевском районе множество грибов, в Instagram Васильев опубликовал уже несколько постов с огромными корзинами полными грибов.

А вот директор клуба «Супер фитнес» Георгий Пономарев рассказал, что они с семьей не встретили большого количества грибов в лесу. Однако этот факт не помешал ему отлично провести время с семьей на лесной опушке.

Фото из соцсетей Георгия Пономарева

Псковичи активно публикуют свой улов в социальных сетях. Объемы, которые набирают жители региона вызывают восхищение и зависть. Вот, например, жительница Опочецкого района Гульнара Мухаметханова рассказала, что они с семьей ходят в лес каждый день, собирают не меньше 30 литров маленьких крепких белых грибов.

Фото из соцсетей Гульнары Мухаметхановой

Псковичка Ольга Горячева назвала происходящее в регионе настоящим «грибопокалипсисом».

Фото из соцсетей Ольги Горячевой

«Грибы поперли все разом. Белые, маслята, опята летние и осенние, подосиновики, лисички, подберезовики. Это я за два дня нарезала. Особенно радуют белые, конечно. Ух!», - рассказала девушка в соцсетях.

А великолучане радуются тому, что в их районе пошли опята. Если вы считаете, что солить такие грибы нудно пока они маленькие, то на выходных обязательно отправляйтесь в лес, а то перерастут.

Фото из соцсетей Романа Богданова

Единственное, что я поняла из постов в соцсетях, что в известном среди грибников «Сороковом бору» в Гдовском районе, урожая нет. То ли все выбрали те, кто успел посетить лес в начале недели, то ли урожай там в этом году хуже.

В общем, если любите грибы, то на этих выходных самое время за ними отправиться. Не забудьте рассказать родным куда именно поедите, зарядите телефон, возьмите спички и надевайте яркую одежду. Даже если вам кажется, что вы очень хорошо знаете местность на которую отправляетесь за грибами, не пренебрегайте элементарными правилами безопасности. Всем хорошего улова.

Ксения Журавкова