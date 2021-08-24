Общество

Владимир Жилинский прокомментировал внесение движения «Голос» в реестр иноагентов

Координатор общероссийского общественного движения «Голос»* в Псковской области Владимир Жилинский в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове прокомментировал решение Минюста о внесении «Голоса» в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

Напомним, в реестре было указано, что «Голос» финансировала некая гражданка Армении. «Нам известно, что был перевод средств гражданкой Армении. Что это за гражданка, мы не знаем, но выглядит это как подведение под желаемый результат. Может быть, попросили некую гражданку Армении, живущую в России, перевести деньги», - не исключил Владимир Жилинский.

Кроме того, он заявил, что ряд координаторов «Голоса» получили денежные переводы от людей «с фамилиями, явно не похожими на фамилии граждан России». «Сейчас ребята придумывают, как это отправить обратно, - добавил гость студии. - Я пока денег не получил, но, если что, морально к этому готов».

Статус, которым теперь наделен «Голос», по словам гостя студии, толком нигде не описан, поэтому даже у юристов нет понимания, как он скажется на дальнейшей деятельности организации. «Пока это в основном касается СМИ, которые обязаны при упоминании «Голоса» публиковать плашку, что это незарегистрированное общественное объединение, выполняющее функции иностранного агента», - пояснил Владимир Жилинский. При этом он напомнил, что в 2013 году «Голос», существовавший как ассоциация, уже признавали иностранным агентом и был ликвидирован. В 2018 году ассоциация пересобралась уже в виде движения.

Кроме того, в рамках эфира гость студии рассказал о ближайших планах псковского «Голоса». «Будем делать то же, что и раньше — наблюдать за ходом выборов. После того, как нас объявили иноагентом, число желающих быть наблюдателями увеличилось, и нас выйдет на избирательные участки намного больше, чем раньше», - рассказал Владимир Жилинский.

На сентябрьских выборах, по его словам, будут работать в основном местные наблюдатели - «электоральных туристов» из других регионов не будет, потому что выборы будут проходить по всей стране. В своей работе наблюдатели от «Голоса» будут опираться не на конспирологические теории», а на факты. «Если мы кого-то поймали за руку, мы об этом говорим», - пояснил Владимир Жилинский.

В то же время он подверг критике качество работы наблюдателей от Общественной палаты Псковской области. По его убеждению, данная организация «занимается имитацией деятельности, которой занимается " Голос" ». «Наблюдением они не занимаются, они просто номинально присутствуют, но получают за это деньги», - отметил гость студии.

При этом он положительно оценил сложившееся взаимодействие с Избирательной комиссией Псковской области. «Особых претензий нет, отношения, так или иначе, выстроены. Даже по нарушениям, по которым мы передаем жалобы, работа ведется, дела направляются в полицию. Взаимодействием с избиркомом я сейчас доволен. Не знаю, как на это повлияет статус иноагента», - рассказал координатор псковского «Голоса».

Кроме того, Владимир Жилинский негативно высказался по поводу того, что на сентябрьских выборах видеозаписи с избирательных участков не будут доступны всем желающим. «Видео будет записываться и транслироваться по аккаунтам, которые смогут получить избиркомы и партии, а остальным для просмотра видеозаписей надо будет прийти в центр контроля, который создает Общественная палата, то есть пройти несколько кругов ада. Можно ли в этот центр попасть, легко ли будет получить доступ к трансляции, пока неизвестно», - заметил гость студии.

В рамках эфира координатор псковского «Голоса» также прокомментировал снятие кандидатуры лидера псковского «Яблока» Льва Шлосберга с выборов в Госдуму. «Мне не нравится эта история, не нравится, как ведет себя суд. Все выглядит так, будто решение уже принято, и это политическое решение, у которого есть заказчик», - сказал Владимир Жилинский, добавив, что не видит законных оснований снимать Шлосберга с выборов.

Также он назвал «набором хаотичных действий» меры, применяемые в отношении системной оппозиции. «Например, Льва Шлосберга сначала зарегистрировали, потом убрали, потом опять зарегистрировали. И сейчас он по одномандатному округу не кандидат, но решение еще не вступило в силу, поэтому он все еще кандидат. На выборах в Псковское областное Собрание он кандидат... - это не выглядит как последовательная продуманная атака», - резюмировал Владимир Жилинский.

* Незарегистрированная организация, выполняющая функции иностранного агента