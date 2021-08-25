Общество

Полицейские составили типичный портрет псковского домашнего агрессора

Сотрудники полиции в Псковской области могут составить портрет домашнего агрессора на основе статистики текущего года. Об этом заявил начальник отдела по обеспечению деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области Евгений Алушков в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей 25 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Большинство случаев домашнего насилия происходит в неблагополучных семьях, после распития алкоголя. Таких случаев 80% от общего числа. Кроме того, из 123 агрессоров, которых мы выявили за прошедшие полгода, 90 человек не имели постоянного источника дохода. Из общего числа 45 были ранее судимы, причем 29 - за аналогичные правонарушения. Уровень образования у всех нарушителей порядка - либо основное общее, либо среднее специальное. Большинство агрессоров находятся в возрасте от 30 до 49 лет - таких 80 человек. Кроме того, 31 преступление совершили люди старше 50 лет, 12 правонарушений - до 30 лет», - рассказал Евгений Алушков.

Полицейский призвал обращаться в органы внутренних дел всех жителей Псковской области, если они слышат крики и громкое выяснение отношений со стороны соседей.

«Главное, не оставаться равнодушными, не стоять в стороне от насилия, которое происходит в семье. Многие считают, что люди сами разберутся в ситуации, а это приводит к тяжелым последствиям. Между тем, насильники часто боятся огласки, и после посещения участкового или наряда полиции его квартиры в следующий раз уже побоится применять насилие», - подчеркнул Евгений Алушков.

Также сотрудник полиции призвал обращаться за помощью в органы правопорядка, если насилие применяется к детям соседней семьи.

«На нашем учете состоит 400 неблагополучных семей, с которыми мы регулярно ведем профилактическую работу и проводим проверки по фактам применения агрессии к детям со стороны родителей и сожителей женщин. Привлечь в данном случае мы можем как к административной, так и к уголовной ответственности», - рассказал Евгений Алушков.

По его словам, в последнее время наметилось снижение количества бытовых и семейно-бытовых преступлений. Сотрудники полиции надеются сделать этот показатель еще ниже благодаря профилактической работе с населением.