Полицейские составили типичный портрет псковского домашнего агрессора

Сотрудники полиции в Псковской области могут составить портрет домашнего агрессора на основе статистики текущего года. Об этом заявил начальник отдела по обеспечению деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области Евгений Алушков в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей 25 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Полицейский призвал обращаться в органы внутренних дел всех жителей Псковской области, если они слышат крики и громкое выяснение отношений со стороны соседей.
«Главное, не оставаться равнодушными, не стоять в стороне от насилия, которое происходит в семье. Многие считают, что люди сами разберутся в ситуации, а это приводит к тяжелым последствиям. Между тем, насильники часто боятся огласки, и после посещения участкового или наряда полиции его квартиры в следующий раз уже побоится применять насилие», - подчеркнул Евгений Алушков.
Также сотрудник полиции призвал обращаться за помощью в органы правопорядка, если насилие применяется к детям соседней семьи.
По его словам, в последнее время наметилось снижение количества бытовых и семейно-бытовых преступлений. Сотрудники полиции надеются сделать этот показатель еще ниже благодаря профилактической работе с населением.