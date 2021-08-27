Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»

Более 10 тысяч жителей Псковской области имеют запрет на выезд за пределы России

Олег Брячак высказался об исключении Льва Шлосберга из федерального списка партии «Яблоко»

Торжественные линейки для псковских первоклассников рекомендуют провести на улице

Каждый политический шаг имеет свои последствия - Игорь Романов о снятии Шлосберга с выборов в Госдуму