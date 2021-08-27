Общество

Губернатор призвал жителей Псковской области привиться от гриппа

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом 27 августа призвал жителей региона привиться от гриппа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В прошлом году мы успешно провели прививочную кампанию против гриппа, благодаря чему этот вирус жителей Псковской области почти не беспокоил. В регионе не было официально зарегистрировано ни одного случая гриппа», - констатировал губернатор.

Также он подчеркнул, что принципиально важно избавить систему здравоохранения от излишней нагрузки. «Тем более мы знаем, что коронавирус заражает, как правило, людей с ослабленным иммунитетом и наличием острых респираторных заболеваний», - заметил Михаил Ведерников. В связи с этим он напомнил, что с 1 сентября все жители Псковской области могут привиться от гриппа. Вакцина в регион поступила и уже направлена во все детские и взрослые поликлиники.

«Не испытывайте судьбу, сделайте прививку», - призвал губернатор. Он напомнил, что прививки от коронавируса и гриппа одновременно не делаются. Тем, кто привился от коронавируса, но хочет сделать прививку от гриппа, нужно выждать месяц.