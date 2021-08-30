Общество

Члены профсоюзов Псковской области прошли обучение по работе со СМИ

Обучающий семинар для членов профсоюзов Псковской области прошел в «Пушкиногорье». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

В рамках семинара участники узнали об основах организационной работы и документообороте первичной профорганизации, финансовых основах деятельности. Также они познакомились с деятельностью координационных советов и узнали о значении коллективных договоров в профсоюзной системе.

В завершение работы семинара прошли лекции о взаимодействии со СМИ, деятельности молодежного Совета, профсоюзных здравницах и возможностях оздоровления для членов профсоюзов.

«Профсоюз не стоит на месте. Мы развиваемся, избираются новые председатели первичных профсоюзных организаций, профсоюз обновляется. Мы проводим обучение избранных председателей. В курс лекций входит бухгалтерский учет, документооборот, работа со СМИ, участие в коллективных действиях. Такие семинары необходимы. Они формируют единство в нашей среде и укрепляет профсоюзную семью», - отметил председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов.