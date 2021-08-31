Общество

Андрей Ермаков прокомментировал кадровые перестановки в областном комитете по образованию

Исполняющий обязанности председателя комитета Псковской области по образованию Андрей Ермаков прокомментировал кадровые перестановки в ведомстве в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Я думаю, что ни для кого не секрет, что в условиях динамичного развития отдельно взятого учреждения такие процессы имеют место быть. Такая частичная, локальная смена руководства в плане управления отдельными направлениями - здоровая ситуация развития любой системы», - сказал Андрей Ермаков.

Он добавил, что решения покинуть свои посты Игорь Прокофьев и Геннадий Барышников приняли индивидуально. При этом Игорь Прокофьев продолжает работу в региональном комитете по образованию, но теперь курирует направление региональной политики. Геннадий Барышников займет должность руководителя Себежского специального профессионального училища №1 закрытого типа.

«У коллег теперь другие задачи и другой формат их выполнения. Но, я думаю, что они не остались недовольны такими переменами», - отметил Андрей Ермаков.

Вопрос того, кто встанет на освободившиеся должности, в комитете пока не решили, добавил исполняющий обязанности руководителя комитета.

«Наша команда должна работать слаженно, и каждый должен быть на своем месте. Никакой аритмии из-за кадровых перемещений мы не предполагаем. У нас достаточно сильные руководители отвечают за отдельные направления. Курировать их мы доверим надежному человеку, профессионалу с большой буквы», - заключил Андрей Ермаков.