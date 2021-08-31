Общество

Актрису Юлию Пересильд допустили к космическому полету

Медицинская комиссия признала актрису Юлию Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова годными к космическому полету. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр подготовки космонавтов.

«Решением комиссии космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, участники космического полета Юлия Пересильд и Клим Шипенко (основной экипаж МКС-66), а также космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, участники космического полета Алена Мордовина и Алексей Дудин (дублирующий экипаж МКС-66) признаны годными к космическому полету по состоянию здоровья», - говорится в сообщении.

Запуск корабля «Союз МС-19» запланирован на октябрь этого года. На нем на станцию должна прибыть съемочная группа фильма «Вызов» - режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд, а также командир корабля, космонавт Антон Шкаплеров. Они займутся съемками первого художественного фильма в космосе.

Съемочная группа пробудет на орбите около десяти дней. Съемки пройдут, в том числе, на новом российском модуле «Наука».