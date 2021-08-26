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В противогазах по 4-6 часов без перерыва – Юлия Пересильд о подготовке к полету в космос

Актриса театра и кино, уроженка Пскова Юлия Пересильд рассказала в своем Instagram-аккаунте о своих тренировках перед полетом на Международную космическую станцию для съемок фильма «Вызов» (рабочее название).

Фото: Саша Гусов - один из 20 лучших фотографов мира по версии Top Foto, присоединившийся к съемочной группе.

«Тренировки. Выведение. Спуск. В скафандрах, аммиачных масках. Завтра в противогазах по 4-6 часов без перерыва… Разбор полетов опытнейшими космонавтами. Тысячи незнакомых слов… И ночь для переработки информации, заново перечитывая бортовую документацию, анализируя ошибки, чтобы больше их не повторять», - поделилась Юлия Пересильд.

«А завтра будет новый день и новые задачи… Слово "тяжело" не подходит — оно какое-то обычное и легкое. Формулировать "как это было" будем потом. А пока учиться, учиться и еще раз учиться. Терпеливо слушая замечания», - добавила актриса.

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Напомним, на Международную космическую станцию отправятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Старт корабля намечен на 5 октября.