Общество

В первый месяц осени в Псковской области потеплеет до 25 градусов

Формирование погодных условий большую часть сентября в Псковской области будет происходить под влиянием восточных, юго-восточных и южных периферий циклонов. Это обусловит погоду с переменной облачностью и частыми осадками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления МЧС со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Период с преобладанием антициклонического характера погодных условий ожидается непродолжительным и наиболее вероятен в начале месяца. Среднемесячная температура воздуха ожидается на 1-3 градуса выше нормы. Месячная сумма осадков - 80-120% от нормы.

Большую часть месяца преобладающие дневные температуры воздуха прогнозируют в пределах от +14 до +19 градусов. Отдельные дни первой и второй декад будут немного теплее: дневной прогрев составит от 20 до 25 градусов, а отдельные дни третьей декады будут немного прохладнее – температура воздуха прогнозируется в диапазоне от +10 до +15 градусов.

Преобладающие ночные температуры воздуха прогнозируют в пределах от +7 до +12 градусов, в отдельные дни каждой из трех декад возможно понижение ночных температур до +1... +6 градусов. При прояснениях местами в каждой из трех декад на почве и в воздухе возможны заморозки от -3 до 0 градусов.

Опасные метеорологические явления не прогнозируются. В течение месяца существует вероятность гроз с порывами ветра от 15 до 18 метров в секунду.

Уровни воды в реках и Псковском и Чудском озерах прогнозируют в пределах нормы для осеннего периода. При сильных грозовых дождях возможны случаи подтопления населенных пунктов и территорий дождевыми водами.