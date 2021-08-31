Общество

На мастер-класс по изготовлению броши приглашают псковичек

Псковский облсовпроф приглашает женщин на мастер-класс по изготовлению броши «Золотая осень». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе организации, мастер-класс состоится в рамках общественного договора псковских профсоюзов и регионального отделения Союза женщин России о совместной деятельности по поддержке женщин.

Проведет занятие член СЖР, руководитель Дамского мастер-клуба Татьяна Игнатьева. Авторские работы участниц будут подарены женщинам-врачам псковского ковид-центра как символ уважения к их труду.

Мастер-класс состоится 2 сентября в 16.00 в малом зале облсовпрофа (ул. Советская, 15, 3-й этаж).