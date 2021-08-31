Общество

В СК псковским школьникам пожелали полного побед учебного года

Руководитель следственного управления СК РФ по Псковской области Петр Крупеня поздравил учеников, студентов, учителей, профессорско-преподавательский состав и псковских родителей с началом нового учебного года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сегодня особенный день, традиции которого хорошо знакомы каждому из нас с детства. Это уникальный праздник, знаменующий начало нового учебного года и готовность к открытиям. В этот праздничный день для каждого школьника и студента начинается пора открытий, активного общения и непростых вызовов, а для учителей – пора напряженной работы по обучению нового поколения, в том числе главных героев сегодняшнего дня – первоклассников», - подчеркнул Петр Крупеня.

Отдельно он отметил учителей и родителей, которые «воспитали ребят, принявших решение посвятить себя следственной работе». По его словам, в текущем году четыре девушки из разных районов Псковской области поступили в Санкт-Петербургскую академию Следственного комитета и вскоре наденут китель с погонами. Петр Крупеня также заметил, что уже не первый год успешные результаты по сдаче вступительных экзаменов показывают выпускники лицея №4 города Пскова. «По окончании учебного года мы ждем на службу первых наших выпускников ведомственной академии», - сказал он.

«Я желаю каждому из вас счастья и удачи на этом пути. Пусть новый учебный год будет счастливым, плодотворным, полным творчества и побед. С праздником!» - заключил руководитель Следственного управления СК РФ по региону.