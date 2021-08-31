В СК псковским школьникам пожелали полного побед учебного года

Руководитель следственного управления СК РФ по Псковской области Петр Крупеня поздравил учеников, студентов, учителей, профессорско-преподавательский состав и псковских родителей с началом нового учебного года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
Отдельно он отметил учителей и родителей, которые «воспитали ребят, принявших решение посвятить себя следственной работе». По его словам, в текущем году четыре девушки из разных районов Псковской области поступили в Санкт-Петербургскую академию Следственного комитета и вскоре наденут китель с погонами. Петр Крупеня также заметил, что уже не первый год успешные результаты по сдаче вступительных экзаменов показывают выпускники лицея №4 города Пскова. «По окончании учебного года мы ждем на службу первых наших выпускников ведомственной академии», - сказал он.
«Я желаю каждому из вас счастья и удачи на этом пути. Пусть новый учебный год будет счастливым, плодотворным, полным творчества и побед. С праздником!» - заключил руководитель Следственного управления СК РФ по региону.