Общество

Александр Котов приял участие в торжественных линейках школ Струг Красных и Плюссы

Председатель областного Собрания депутатов Александр Котов отметил День знаний вместе с учениками и педагогами школ поселков Струги Красные и Плюсса. Торжественные линейки в соответствии с рекомендациями главного санитарного врача области были организованы только для первоклассников и выпускников и прошли на открытом воздухе. Об этом Псковско Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Стругах Красных всех собравшихся в школьном дворе приветствовала директор Марина Павлова, напомнив, что история учебного заведения насчитывает более 120 лет: «Поздравляю с 1 сентября всех наших учащихся, особенно первоклашек, и наших учителей, для которых этот день является практически профессиональным праздником, и, конечно, родителей, потому что они, пожалуй, больше всех готовятся к этому празднику. Все дороги сегодня ведут в школу!»

Марина Павлова обратила внимание школьников, что новый учебный год они начнут в отремонтированных классах. «Вы сейчас войдете в обновленную школу, все лето – с июня и до 31 августа, здесь продолжался ремонт, сейчас в большей степени он закончен. 12 учебных кабинетов отремонтированы капитально, в коридорах закончен косметический ремонт», - рассказала директор школы, подчеркнув, что далось это очень нелегко. Марина Павлова отметила усилия школьной администрации, районных властей и отдельно поблагодарила председателя Собрания депутатов Александра Котова, после вмешательства которого, удалось скоординировать действия подрядчиков и заказчиков и ускорить выполнение ремонтных работ.

«Искреннее большое спасибо за ваше участие, за моральную поддержку и за то, что вы смогли найти дополнительные средства на выполнение тех работ, которые первоначально не были заложены в смете», - обратилась к Александру Котову директор школы и передала ему слово для приветствия.

«Мне сегодня особенно приятно побывать на этом празднике в нашей Струго-Красненской школе, потому что когда-то давно я тоже здесь учился, - признался спикер регионального парламента. - Прежде всего, я хочу поприветствовать наших самых маленьких школьников, которые сегодня впервые придут в учебные классы. Пусть школа будет для вас комфортным и уютным местом, пусть вам будет интересно учиться, пусть здесь у вас появятся новые друзья». Александр Котов пожелал учащимся выпускных классов успешной сдачи экзаменов в будущем. Депутат поблагодарил педагогический коллектив и работников Струго-Красненской школы за нелегкий повседневный труд и за то, сколько было сделано для подготовки школы к учебному году. «Здесь действительно вложен и труд, и душа, и сердце. Школа выглядит красиво, и она готова принять своих учеников», - подытожил председатель областного Собрания.

Праздничная линейка в Плюсском районе также началась с приветствия директора школы. «1 сентября – начало очередного этапа серьезной и плодотворной работы педагогов, постижения учащимися удивительного мира знаний и открытий. У этого праздника особые приметы: море цветов, детский гомон и острое ощущение начала чего-то важного, значительного, радостного», - сказала руководитель учебного заведения. депутат областного Собрания Оксана Лазарева. Она пожелала школьникам успехов в учебе, поблагодарила коллег за работу и родителей за активную поддержку.

Александр Котов также обратился к участникам торжественной линейки: «Это общий праздник для всех тех, кто с нетерпением ждет начала нового учебного года, кто собирает в школу своих детей, кто учит и дает им новые знания». Спикер регионального парламента пожелал успешной учебы первоклассникам и напутствовал выпускников.

На торжественных линейках также выступили представители местных администраций.

Напомним, к началу учебного года проверку готовности прошли 369 школ региона. Занятия начнутся в очном формате. Более 77 % работников системы образования вакцинированы от коронавирусной инфекции, что позволяет им во время учебного процесса уйти от обязательной рекомендации ношения масок.