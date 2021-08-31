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Общество

Кого и куда вели псковские випы в День знаний

03.09.2021 16:39|ПсковКомментариев: 0

Отгремели первые звонки, и снова третье сентября. Если вдруг вы были заняты тем, что собирали детей в школу или, как обычно, работали, не заметив особенного праздника, у вас есть возможность его увидеть. Сегодня мы заглянем в прошлое и посмотрим, как прошел День Знаний в Пскове. Что постили псковские випы в социальных сетях в этот день. Я уж не знаю, кто пошел на линейки со своими детьми, а кто в рамках предвыборной кампании, поэтому учитывайте, что в тексте не содержится никакой агитации.

Одной из первых, кто поздравил в соцсетях всех детей, учителей и родителей, была уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова. Ну, и не мудрено, кому, как не ей, знать все о тяготах радостных первоклашек и несчастных старшеклассников.

«Вот и наступил этот день — 1 сентября. Кто-то ждал его с нетерпением, кто-то не ждал вообще. Но День Знаний традиционно пришел в первый день осени. День, который всегда дает старт новому, интересному, важному. Пусть учебный процесс приносит радость и удовлетворение, будет безопасным, успешным и наполненным позитивом! Сил, терпения и сотрудничества», — написала омбудсмен в своих соцсетях, выложив несколько фото со времен своей школьной и преподавательской жизни.

Глава регионального УФАС Ольга Милонаец тоже порадовалась началу учебного года, а вот ее сын, которому в этом году предстоит сдавать ЕГЭ, судя по фото, не очень.

«Вперед мой сын! Первый раз в 11 класс! Все будет хорошо, все уже хорошо», — подбодрила будущего выпускника мама.

Конечно, без формальностей не обходится ни одно первое сентября. Городские власти тоже сходили на линейки, чтобы поздравить школьников.

Например, и. п. главы администрации Пскова Борис Елкин появился на линейке в Естественно-математическом лицее №20. Ему даже удалось вместе с первоклассницей дать первый звонок. Фотографии он выложил в своем Instagram, который, кстати, очень активно и бодро ведет в последнее время.

«120 учеников впервые открыли двери школы — двери в новую жизнь, в которой их будут с заботой сопровождать учителя и родители. От всей души желаю с достоинством проходить все испытания, не бояться, быть смелыми - впереди все самое интересное: новые знания, новые вызовы, новые друзья», — написал Елкин в посте.

Глава города Елена Полонская участвовала в общегородской линейке в лицее №4. В соцсетях она опубликовала большое поздравление для детей, родителей и педагогов.

«Желаю педагогам крепкого здоровья, плодотворной работы, счастья и благополучия, родителям — мудрости, душевного равновесия и терпения, а ученикам — любознательности, усердия, творческих удач, новых открытий, успехов и побед», — написала Полонская.

Основатель псковского частного музея кукол Андрей Кендрали придумал более оригинальное поздравление всех с началом учебного года, опубликовав подборку фото советских кукол в школьных нарядах. Форма, кстати, уже не кажется одеждой из прошлого и чем-то совсем устаревшим. В этом году множество школьников также отправились на учебу в одинаковых нарядах. Общего всероссийского стандарта нет, но вот школьные цвета, которые нужно соблюдать детям в одежде, уже давно ввели во многих учебных заведениях области.

В общем, если зайти в социальные сети, вы увидите там еще миллион постов, посвященных Дню знаний. К сожалению, или к радости, это кому как, 1 сентября в этом году стало важной частью предвыборной кампании. Поэтому мы почти не увидели, как родители собирают или провожают детей или внуков в школу. Абсолютное большинство политиков запостили однотипные фотографии с одинаковых линеек со стандартным текстом поздравлений: счастья, здоровья. Одни желают терпения родителям, другие учителям, третьи — детям. Похоже, в мире, где грядущие выборы заполонили наше ламповое пространство, где мы обычно размещаем уютные фотографии и смотрим смешные мемы, оно понадобится нам всем.

Ксения Журавкова

Теги: #соцсети #день знаний #1 сентября #социальные сети #випы
Источник: Псковская Лента Новостей
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