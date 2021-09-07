Общество

Должница из Себежского района получила 10 суток административного ареста

В Себежском районе за уклонение от обязательных работ должница получила 10 суток административного ареста. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Женщины игнорировала обязанности по содержанию несовершеннолетней дочери и не платила алименты. После этого судебные приставы составили на неплательщицу протокол по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ. Суд назначил ей наказание в виде 50 часов обязательных работ. Должнице объяснили порядок, условия и сроки отбывания наказания, а также вручили предупреждение об административной ответственности за уклонение от исполнения обязательных работ.

Однако судебный пристав установил, что она так и не приступила к исполнению наказания. На этом основании в отношении нарушительницы составили протокол по части 4 статьи 20.25 КоАП РФ.

Суд наказал женщину административным арестом сроком на 10 суток. После этого неплательщице все равно придется отбыть наказание в виде обязательных работ. Меры для побуждения гражданки к выплате алиментных платежей продолжаются.