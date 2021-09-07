Общество

Блокировки сайтов с информацией о незаконной ловле дичи добилась пыталовская прокуратура

Блокировки трех сайтов с информацией о запрещенных способах добычи пернатой дичи добилась прокуратура Пыталовского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

На сайтах была представлена информация, как поймать пернатую дичь с помощью петель, силков и иных самоловов. Кроме того, на страницах были описаны способы изготовления и установки таких орудий для ловли добычи.

Прокуратура Пыталовского района направила в райсуд исковое заявление, которое было рассмотрено и удовлетворено. Сайты с запрещенной информацией заблокированы.