Блокировки сайтов с информацией о незаконной ловле дичи добилась пыталовская прокуратура

Блокировки трех сайтов с информацией о запрещенных способах добычи пернатой дичи добилась прокуратура Пыталовского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
На сайтах была представлена информация, как поймать пернатую дичь с помощью петель, силков и иных самоловов. Кроме того, на страницах были описаны способы изготовления и установки таких орудий для ловли добычи.
Прокуратура Пыталовского района направила в райсуд исковое заявление, которое было рассмотрено и удовлетворено. Сайты с запрещенной информацией заблокированы.