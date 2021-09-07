Общество

Экологические пространства в Пскове должны играть методическую роль - эксперт

Экологические пространства в Пскове должны играть методическую роль. Такое мнение высказала доцент кафедры географии ПсковГУ, кандидат географических наук, эксперт в сфере формирования экопространств, экологического менеджмента Татьяна Васильева эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Татьяна Васильева оценила идею ГК «Титан» создать два экопространства в Корытовском лесопарке и на территории кампуса Псковского университета.

«Мне очень нравится идея создания экопространств. Конечно, здесь мы говорим не о создании зеленого каркаса всего города, но о более камерных, локальных зеленых зонах. Я вижу это не только инфраструктурным решением. Мне кажется, на территории экопространств должны быть не только скамейки из переработанного пластика и зарядные станции для телефонов на солнечных батареях. Экопространство должно также играть методическую роль и нести горожанам информацию, например, о раздельном сборе мусора», - высказала свое мнение Татьяна Васильева.

Эксперт отметила, что в менталитете россиян нет привычки сортировать мусор, хотя это и практиковалось в годы советской власти. Мало, кто задумывается о сборе батареек, а также раздельной утилизации бутылок и крышек от них.

«Тем не менее, сейчас экологическое поведение стало все больше распространяться. Кого-то завлекает то, что это модно, а кто-то сознательно приходит к этому. Люди сами меняют свое экологическое сознание. Если на экопространствах будут установлены информационные стенды, мы сможем быстрее изменить сознание жителей региона. Такие меры должны работать в комплексе и идти, в том числе, от администрации города и области», - подчеркнула Татьяна Васильева.

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Она добавила, что кампус станет ядром зеленой инфраструктуры города, и представители администрации города обращались к специалистам кафедры ботаники Псковского университета за консультацией по подбору растений на территории Пскова.