Экологические пространства в Пскове должны играть методическую роль - эксперт

Экологические пространства в Пскове должны играть методическую роль. Такое мнение высказала доцент кафедры географии ПсковГУ, кандидат географических наук, эксперт в сфере формирования экопространств, экологического менеджмента Татьяна Васильева эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Татьяна Васильева оценила идею ГК «Титан» создать два экопространства в Корытовском лесопарке и на территории кампуса Псковского университета.
Эксперт отметила, что в менталитете россиян нет привычки сортировать мусор, хотя это и практиковалось в годы советской власти. Мало, кто задумывается о сборе батареек, а также раздельной утилизации бутылок и крышек от них.
«Тем не менее, сейчас экологическое поведение стало все больше распространяться. Кого-то завлекает то, что это модно, а кто-то сознательно приходит к этому. Люди сами меняют свое экологическое сознание. Если на экопространствах будут установлены информационные стенды, мы сможем быстрее изменить сознание жителей региона. Такие меры должны работать в комплексе и идти, в том числе, от администрации города и области», - подчеркнула Татьяна Васильева.
Она добавила, что кампус станет ядром зеленой инфраструктуры города, и представители администрации города обращались к специалистам кафедры ботаники Псковского университета за консультацией по подбору растений на территории Пскова.