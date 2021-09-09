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Опубликовано предсмертное письмо советских воинов, расстрелянных в Пскове осенью 43-го

Предсмертное письмо советских воинов, расстрелянных в Пскове поздней осенью 1943 года, опубликовал Государственный архив Псковской области.

«Пожелтевший от времени листок, едва читающиеся записи по его краям, в центре — рисунок полотнища на древке. На знамени надпись:

«Камера № 24

Здесь сидели:

1. Капитан Костяное,

2. Капитан Шаюк,

3. Лейтенант Крылов,

с октября 1943 года», - говорится в группе архива «ВКонтакте».



Другие тексты читаются не так легко, поскольку время уничтожает следы, но сотрудники архива их восстановили:

«Кто найдет эту картинку, прочитай и запомни, что здесь сидел русский офицер, которого уже больше никто не увидит и не узнает, где могила его. И никто не вспомнит об нем. Его расстреляли ночью, знает одна лишь степь и леса дремучие. Кто прочтет на койках адрес его, то сообщите на родину в каком он году умер. Мне от роду 31 год. До свиданья, русский народ, до свиданья, друзья, живите, берите все от жизни, что она дает».



«Посмотришь в окно, как хорошо, а ты не можешь быть на воле, подумай, что нужно русским людям, которые продают такого же русского кому-то, за это получит сырую картошку».



«Костянов арестован с 13.10.43 во Пскове, допрос с 22-25.10.43, приговор ожидается один — это отправят душу к Богу в рай».



«Иногда думаешь, что охота жить, но отсюда не вырвешься, здесь одно правило — ночью приходят и отправляют потихоньку в другое государство, откуда уже не возвращаются; это ожидаю, что вот-вот откроют камеру, наденут кандалы на руки и отправят, куда отправляют всех».

