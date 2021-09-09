Общество

В Пскове заказали строительство 2-ой очереди кладбища «Крестовское»

Администрация Пскова заказала строительство 2-ой очереди кладбища «Крестовское». Как сообщается в документах на сайте закупок, начальная цена составляет 59 млн 495 тыс. 430 рублей.

Техзаданием предусмотрены валка деревьев, устройство каналов, коллекторов, выторфовка, планировка территории, устройство проездов и дорожек, организация парковок и очистных сооружений, монтаж наружных сетей электроосвещения. В семи местах установят мусоросборники, в десяти – скамейки и урны.

Кроме того, подрядчику предстоит монтаж автобусной остановки, установка стенда с планом кладбища и пожарного щита с топором и полной комплектацией.

Окончание подачи заявок на открытый конкурс - 27 сентября. Срок выполнения работ - с даты подписания контракта по 1 декабря 2022 года.