Общество

Автобусную остановку в Великих Луках привели в порядок после жалобы в соцсетях

Автобусную остановку в Великих Луках привели в порядок после жалобы местного жителя в социальных сетях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре управления регионом.

«Вопросы благоустройства всегда волнуют местных жителей. Так, великолучанин обратил внимание на старую остановку на улице Зеленой. Сотрудники ЦУР зафиксировали обращение и передали его в администрацию города. По их заявке остановочный комплекс привели в порядок», - рассказали в Центре управления регионом.

Напоминаем, рассказать о волнующей проблеме можно в комментариях соцсетей псковских пабликов, профильных комитетов или в посте на личной странице. Также жители региона могут обратиться к органам власти с помощью приложения «Госуслуги. Решаем вместе» (на iOs и Android) или через специальную форму в официальной группе Псковской области.