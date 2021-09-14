Полицейские дали советы по защите детей от влияния экстремистских идей

Молодежный экстремизм выражается в пренебрежении к действующим в обществе правилам поведения, к закону в целом, появлении неформальных молодежных объединений противоправного характера. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Наиболее опасным с точки зрения вхождения в поле экстремистской активности, по мнению психологов, является возраст от 14 до 22 лет. На это время приходится наложение двух важнейших психологических и социальных факторов. Именно в это время подросток озабочен желанием найти свою группу, поиском собственной идентичности.
В ведомстве подчеркнули, что попадание подростка под влияние экстремистской группы легче предупредить, чем впоследствии бороться с этой проблемой. Там привели несколько простых правил, которые, как отметили специалисты, помогут существенно снизить риск попадания ребенка под влияние пропаганды экстремистов:
- Родителям советуют разговаривать с ребенком. «Вы должны знать, с кем он общается, как проводит время и что его волнует. Обсуждайте политическую, социальную и экономическую обстановку в мире, межэтнические отношения», - посоветовали в ведомстве.
- Также рекомендуют обеспечить досуг ребенка. «Спортивные секции, кружки по интересам, общественные организации, военно-патриотические клубы дадут возможность для самореализации и самовыражения подростка, значительно расширят круг общения», - заметили в УМВД.
- Взрослых призывают контролировать информацию, которую получает ребенок. «Обращайте внимание, какие передачи он смотрит, какие книги читает, на каких сайтах бывает. СМИ является мощным орудием в пропаганде экстремистов», - добавили эксперты.
В управлении также привели рекомендации на тот случай, если появились подозрения о том, что ребенок попал под влияние экстремистской организации:
- Не стоит осуждать увлечение подростка, идеологию группы. «Такая манера точно натолкнет его на протест. Попытайтесь выяснить причину экстремистского настроения, аккуратно обсудите, зачем ему это нужно», - посоветовали в УМВД.
- Необходимо начать «контрпропаганду». «Основой "контрпропаганды" должен стать тезис, что человек сможет гораздо больше сделать для переустройства мира, если он будет учиться дальше и как можно лучше, став, таким образом профессионалом и авторитетом в обществе, за которым пойдут и к которому прислушаются. Приводите больше примеров из истории и личной жизни о событиях, когда люди разных национальностей и рас вместе добивались определенных целей. Обязательным условием такого общения должны быть мягкость и ненавязчивость», - отметили в ведомстве.
- Нужно ограничить общение подростка со знакомыми, оказывающими на него негативное влияние, попытаться изолировать от лидера группы.