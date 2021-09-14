Общество

Полицейские дали советы по защите детей от влияния экстремистских идей

Молодежный экстремизм выражается в пренебрежении к действующим в обществе правилам поведения, к закону в целом, появлении неформальных молодежных объединений противоправного характера. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Наиболее опасным с точки зрения вхождения в поле экстремистской активности, по мнению психологов, является возраст от 14 до 22 лет. На это время приходится наложение двух важнейших психологических и социальных факторов. Именно в это время подросток озабочен желанием найти свою группу, поиском собственной идентичности.

В ведомстве подчеркнули, что попадание подростка под влияние экстремистской группы легче предупредить, чем впоследствии бороться с этой проблемой. Там привели несколько простых правил, которые, как отметили специалисты, помогут существенно снизить риск попадания ребенка под влияние пропаганды экстремистов:

Родителям советуют разговаривать с ребенком. «Вы должны знать, с кем он общается, как проводит время и что его волнует. Обсуждайте политическую, социальную и экономическую обстановку в мире, межэтнические отношения», - посоветовали в ведомстве.

Также рекомендуют обеспечить досуг ребенка. «Спортивные секции, кружки по интересам, общественные организации, военно-патриотические клубы дадут возможность для самореализации и самовыражения подростка, значительно расширят круг общения», - заметили в УМВД.

Взрослых призывают контролировать информацию, которую получает ребенок. «Обращайте внимание, какие передачи он смотрит, какие книги читает, на каких сайтах бывает. СМИ является мощным орудием в пропаганде экстремистов», - добавили эксперты.

В управлении также привели рекомендации на тот случай, если появились подозрения о том, что ребенок попал под влияние экстремистской организации: