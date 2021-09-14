Общество

Псковский курсант победила на всероссийском конкурсе по пенитенциарной психологии

Курсант Псковского филиала академии ФСИН России Виктория Ложкина победила в конкурсе «Лучшая творческая работа курсантов образовательных организаций ФСИН России по пенитенциарной психологии», организатором которого выступила Федеральная служба исполнения наказаний. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Виктория Ложкина представила на конкурс, посвященный памяти доктора психологических наук, профессора, заслуженного работника высшей школы Российской Федерации, первого начальника психологического факультета академии ФСИН России Виталия Деева, творческую работу «Социально-психологические особенности успешных сотрудников исправительных учреждений», которая дошла до финала и стала лучшей среди курсантов 1–3 курсов образовательных организаций ФСИН России.

Курсант и его научный руководитель – доцент кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Псковского филиала академии Оксана Макаркина – отмечены дипломами Федеральной службы исполнения наказаний, добавили в пресс-службе Псковского филиала академии.