Общество

К участию в олимпиаде по финансовой грамотности приглашают псковских школьников

Открылась регистрация на «Финатлон для старшеклассников» — XVII Всероссийскую олимпиаду по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

«Финатлон для старшеклассников» вошел в перечень олимпиад школьников на 2021/2022 учебный год.

Участие в олимпиаде — это, прежде всего, ценный опыт, проба своих сил, новые знания и интересные знакомства. Победители и призеры олимпиады получают дипломы и свидетельства, призы и памятные подарки. Финалисты Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг получают возможность посетить Государственную Думу, Совет Федерации, Московскую биржу, головной офис Сбербанка России — Музей денег.

Победителями становятся сильнейшие, но каждый участник приобретает знания, необходимые не только в профессии финансиста, но и в жизни — ведь мы живем в рыночной экономике и являемся потребителями товаров и услуг, отметили организаторы.

Напомним. обязательное преподавание финансовой грамотности в новых федеральных государственных образовательных стандартах начального и основного общего образования закрепил приказ Министерства просвещения от 31 мая 2021 года №287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».

Подробнее об олимпиаде можно прочитать на сайте.