Общество

Почти полтонны белорусских овощей не пропустили в Псковскую область

Почти полтонны белорусских овощей запретили ввозить в Псковскую область из-за нарушений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Должностные лица управления на российско-белорусской границе в Псковской области, в фитосанитарном контрольном пункте «Лобок», остановили автомобиль, груженый картофелем, свежей кукурузой и тыквой. Всего перевозилось 460 килограммов овощей. Автотранспорт следовал из Республики Беларусь на территорию России.

В ходе проверки инспектор установил, что у товара отсутствует фитосанитарный сертификат, повреждающий карантинное состояние и происхождение продукции.

Ввоз почти полтонны овощей запретили. Сотрудники управления Россельхознадзора оформили возврат груза отправителю. В отношении представителя владельца груза возбуждено дело об административном правонарушении.