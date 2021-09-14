Общество

Назначен главный врач Печорской районной больницы

На должность главного врача Печорской районной больницы назначили Марину Бедюх, до этого она исполняла обязанности руководителя медучреждения. Об этом сообщает газета «Печорская правда».

«Марина Юрьевна Бедюх зарекомендовала себя не только хорошим руководителем, но и замечательным врачом. Она с достоинством прошла и обучение, и конкурс на должность главного врача. Руководитель любого медицинского учреждение - это, прежде всего, хороший врач, а потом все остальное. Также хочу отметить, что в Печорской районной больнице работает замечательный коллектив. Надеюсь, что вы будете продолжать работать на самом высоком уровне, теперь уже с Мариной Юрьевной в новой роли», - сказала председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Руководитель профильного комитета также затронула вопрос модернизации Печорской районной больницы. «Скоро предстоят большие перемены. Будет проведена большая работа по улучшению и помещений, и оборудования в больнице. Также благоустроим и прилежащую территорию», - отметила она.

От администрации Печорского района Марину Бедюх поздравила заместитель руководителя муниципалитета Алла Монтаровская. «Желаю вам, Марина Юрьевна, успехов и терпения. Впереди - большая работа, направленная на самое святое - сохранение жизни и здоровья людей», - сказала Алла Монтаровская.

В ответном слове Марина Бедюх поблагодарила всех за поддержку. «Спасибо всем за понимание и помощь. Надеюсь, что в дальнейшем мы вместе будем двигаться только вперед. Верю, что возможно решить любые вопросы, начиная от кадровых до хозяйственных, только сообща, в связке с коллективом», - отметила новый главный врач учреждения.