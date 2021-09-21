Общество

В России могут усилить контроль за внесением наличных в банкоматах

Центробанк считает необходимым усилить контроль банков за пополнением карт через банкоматы и терминалы с функцией приема наличных для борьбы с мошенничеством. Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова представителя банка.

Представитель банка России напомнил, что антифрод-процедуры и сейчас работают на стороне банка-получателя. «Дополнительное внимание к антифрод-процедуре требуется в связи с тем, что злоумышленники используют схемы, провоцирующие потенциальных потерпевших на внесение средств на счета злоумышленников через банкоматы, в том числе с функцией приема наличных денежных средств. Таким образом, антифрод будет применяться ко всем входящим платежам, включая переводы через терминалы», — отмечают в ЦБ.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина указала, что банки возвращают мало похищенных средств, так как мошенники быстро выводят полученные деньги. «Банк даже ничего не может сделать, если они выведены. И клиент, только когда понимает, что он сделал, через некоторое время обращается в банк, а деньги уже давно не в этом банке», — объяснила она.

По данным ЦБ, во втором квартале 2021 года мошенники украли с банковских счетов россиян более 3 миллиардов рублей, совершив свыше 236,9 тысяч денежных переводов без согласия клиентов. Банки вернули только 7,4% украденных средств. Для хищения денег злоумышленники в основном использовали телефонные звонки или создание поддельных интернет-ресурсов.