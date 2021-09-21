Общество

Баня в микрорайоне «Псковкирпич» не работает из-за долгов

Баня в микрорайоне «Псковкирпич» не работает из-за долга муниципального предприятия «Банно-прачечный комбинат» перед «Горводоканалом». Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщили директор МП Пскова «Банно-прачечный комбинат», депутат Псковской городской Думы Сергей Колосов.

22 сентября на сайте губернатора Псковской области появилось обращение с вопросом, почему не работает баня на «Псковкирпиче». «Закрылась в апреле до 31 августа, но уже сентябрь, а баня не работает», - написал пользователь сайта.

Сергей Колосов пояснил, что баня в микрорайоне «Псковкирпич» готова к запуску. Однако сейчас она не работает из-за накопленной задолженности в размере около 3 млн рублей перед МП «Горводоканал».

На протяжении ряда лет баня в микрорайоне «Псковкирпич» была открыта с сентября до конца весны. Персонал нанимали для временной работы.

Депутаты Псковской городской Думы и администрация Пскова сейчас совместно ищут возможности для покрытия расходов «Банно-прачечного комбината».

Добавим, в Пскове в настоящее время работают баня №1 на Советской и баня №5 на Конной.